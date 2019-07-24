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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00187

На День города в Сумах пройдет шахматный блиц

7 сентября в сквере Тараса Шевченко состоится шахматный блиц турнир, посвященный Дню города.

Приглашаются все возрастные категории независимо от классификации.

Начало в 10.00.

Спорт Шахматы

По тематике

В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости
19.08.2019 11:05

В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости

17-18 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся турнир, посвященный Дню Независимости Украины....

На Сумщине планируют провести турнир по шашкам и шахматам памяти Анатолия Ричкаля
01.08.2019 16:04

На Сумщине планируют провести турнир по шашкам и шахматам памяти Анатолия Ричкаля

Об этом глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал соответствующее распоряжение....

Шахматный композитор с Сумщины одержал очередную победу на кубке мира
01.08.2019 13:06

Шахматный композитор с Сумщины одержал очередную победу на кубке мира

Николай Колесник одержал победу на VII Кубка мира по составлению шахматных задач (в номинации кооперативного мата)....

В Сумах отметили День шахмат турниром
31.07.2019 10:01

В Сумах отметили День шахмат турниром

25-28 июля в Сумах провели турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат Украины....

Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат
24.07.2019 10:59

Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат

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На День города в Сумах пройдет шахматный блиц
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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