На День города в Сумах пройдет шахматный блиц

Приглашаются все возрастные категории независимо от классификации.
Начало в 10.00.
17-18 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся турнир, посвященный Дню Независимости Украины....
Об этом глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал соответствующее распоряжение....
Николай Колесник одержал победу на VII Кубка мира по составлению шахматных задач (в номинации кооперативного мата)....
25-28 июля в Сумах провели турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат Украины....
26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат....