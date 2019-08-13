Глуховские футболисты вылетели из кубка Украины Глуховский «Велетень» проиграл и второй матч первого раунда кубка Украины по футболу среди аматоров.

4 сентября в Глухове прошел ответный матч первого раунда кубка Украины по футболу среди аматоров. Местный «Велетень» принимал команда «Универ-Динамо» из Харькова. После Поражения 0:2 на выезде глуховчанам нужна была уверенная победа, но не случилось. Уже на 4-й минуте гости вышли вперед, в начале второго тайма забили второй мяч. И лишь затем наши земляки сумели забить гол престижа – отличился Душин. В итоге 0:2 – второе поражение в кубке и дальше идут харьковчане.

Напомним: вторая команда с Сумщины – «LS Group» из Верхней Сыроватки в первой игре на выезде проиграла СК «Полтава» 1:5. Ответный матч пройдет 11 сентября в Сумах.