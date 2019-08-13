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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5844

Глуховские футболисты вылетели из кубка Украины

Глуховский «Велетень» проиграл и второй матч первого раунда кубка Украины по футболу среди аматоров.

4 сентября в Глухове прошел ответный матч первого раунда кубка Украины по футболу среди аматоров. Местный «Велетень» принимал команда «Универ-Динамо» из Харькова. После Поражения 0:2 на выезде глуховчанам нужна была уверенная победа, но не случилось. Уже на 4-й минуте гости вышли вперед, в начале второго тайма забили второй мяч. И лишь затем наши земляки сумели забить гол престижа – отличился Душин. В итоге 0:2 – второе поражение в кубке и дальше идут харьковчане.

Напомним: вторая команда с Сумщины – «LS Group» из Верхней Сыроватки в первой игре на выезде проиграла СК «Полтава» 1:5. Ответный матч пройдет 11 сентября в Сумах.

Спорт Велетень Глухов Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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