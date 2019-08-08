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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59216

Сумские таможенники не впустили из Россию сушенное манго

Через таможенный пост «Бачевск» гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти из России 120 упаковок сушеного манго.

Во время таможенного контроля транспортного средства на таможенном посту «Бачевск» сотрудники таможни выявили факт незаконного перемещения товара «Сушеное манго» в количестве 120 упаковок. Его пытался ввезти в Украину гражданин Молдовы, выбрав полосой движения «зеленый коридор», чем засвидетельствовал отсутствие у него товара, ограниченного к ввозу в Украину.

Таким образом, он нарушил установленный порядок перемещения товара через таможенную границу Украины при прохождении упрощенного таможенного контроля (ст. 378 Таможенного кодекса Украины). Кроме того, объемы товара превышали необлагаемую норму, определенную Постановлением КМУ от 21.05.2015 г. №434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления».

Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас указанный товар изъят для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Право Манго Таможня

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