Сумские таможенники не впустили из Россию сушенное манго

Во время таможенного контроля транспортного средства на таможенном посту «Бачевск» сотрудники таможни выявили факт незаконного перемещения товара «Сушеное манго» в количестве 120 упаковок. Его пытался ввезти в Украину гражданин Молдовы, выбрав полосой движения «зеленый коридор», чем засвидетельствовал отсутствие у него товара, ограниченного к ввозу в Украину.
Таким образом, он нарушил установленный порядок перемещения товара через таможенную границу Украины при прохождении упрощенного таможенного контроля (ст. 378 Таможенного кодекса Украины). Кроме того, объемы товара превышали необлагаемую норму, определенную Постановлением КМУ от 21.05.2015 г. №434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления».
Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины.
Сейчас указанный товар изъят для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.
Сегодня, 2 сентября, на таможенном посту «Бачевск», при осмотре рейсового автобуса сообщением «Москва-Житомир», у гражданина Украины обнаружили настольные часы фирмы...
На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни задержали мужчину, который пытался незаконно провезти через границу 200 пачек капсул для кофемашины....
На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу штык-нож, скрыв его от таможенников....
В Государственный бюджет Украины в январе-июле этого года Сумской таможней ГФС перечислено 3 113,6 млн. грн....
В результате совместных мероприятий сотрудников Сумской таможни ГФС и Службы безопасности Украины в Сумской области задержан украинец, который пытался незаконно...