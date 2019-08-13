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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:36311

Начало недели: прогноз погоды

Теплая, сухая погода сохранится на Сумщине в начале новой недели.

9 - 11 сентября: переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 м/с, температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

По тематике

05.09.2019 16:46

Сумские синоптики предупреждают о тумане и грозах

По прогнозу областного Гидрометцентра, 6 сентября в области и по г. Сумы ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров,...

03.09.2019 13:00

Уже завтра на Сумщине прогнозируют дожди

В среду, 4 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую кратковременные дожди....

28.08.2019 15:26

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели....

23.08.2019 09:32

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....

22.08.2019 17:11

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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