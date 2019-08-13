Начало недели: прогноз погоды

9 - 11 сентября: переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 м/с, температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
По прогнозу областного Гидрометцентра, 6 сентября в области и по г. Сумы ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров,...
В среду, 4 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую кратковременные дожди....
Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели....
Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...