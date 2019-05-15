Ситуация с бюджетом Сум критическая Об этом 9 сентября, на аппаратном совещании пожаловался мэр Сум Александр Лысенко.

- Все вы последние две недели обращаетесь лично служебными, докладными о ситуации с финансированием ваших отраслей, - обратился он к подчиненным. – я вам хочу сказать, что мы сейчас находимся в очень сложной ситуации. За 20 лет такой ситуации с бюджетом нашего города еще не было. Мы будем финансировать социальную сферу, медицину и образование, в первую очередь. Почему так произошло? Нужно об этом кому-то говорить, или нет? Сейчас вы услышите цифру 93 миллиона. Еще такого недофинансирования у нас не было. Но это не потому, что у нас не работают предприятия, они работают и делают перечисление ПДФО в г. Сумы. Но те предприятия, которые подчинены областному совету и решением одного человека выведены из регистрации из г. Сумы – это наши театры, это наши больницы, все заведения, которые находятся в помещениях, которые принадлежат сумской громаде. Которым мы предоставляем льготы, это спортивные школы, культурные заведения. К сожалению, ситуация сегодня такая, что все они платят ПДФО не в г. Сумы. Этим они сделали огромный пробел в нашем бюджете и финансовом плане. Мы с вами должны быть готовы к сложной ситуации, но есть еще возможность исправить эту ситуацию. Мы обращались с вами к президенту, к Верховной Раде, в правоохранительные органы, в налоговую. Я думаю, нужно, чтобы те люди, которые это сделали, они это и исправили. И они могут это сейчас сделать. Еще не поздно будет, если половина от тех средств, которые сейчас до конца года планируется на выведение, вернулись в наш город, и мы нормально закончим бюджетный год. Для этого нужно решение сессии. Я так понимаю, что внеочередная сессия областного совета планируется на этой неделе. Я думаю, депутаты областного совета, которые работают у нас, должны быть минимум инициаторами рассмотрения этого вопроса. Прошу подготовить проект решения, обратиться с депутатским обращением до начала сессии, чтобы этот вопрос был рассмотрен одним из первых. Потому что люди обращаются сегодня по установке детских площадок, ремонту жилого фонда, ремонту лифтов. Мы почему-то должны из-за кого-то это останавливать, недофинансировать. Это огромная проблема, потому что нужно останавливать проекты и программы. Я еще раз подчеркиваю, что такого в нашем городе еще не было. И это из-за амбиций одного, вернее двух человек. Я думаю, что эти люди знают, что мы о них это говорим. Я не называю фамилии, но я знаю, что они могут сейчас решить вопрос обеспечения на соответствующем уровне жизнедеятельности г. Сумы, в котором они проживают.

Далее слов взяла директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

- В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1,1485 млрд грн, что составляет 61,6% к плану на год. Недовыполнение пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 93,8 млн грн, или -7,6%. По росписи 48,8 млн грн, или -4,1%, за счет.

Мы снова подготовили письма на министерство финансов, президенту Украины, областной государственной администрации, Кабинет Министров Украины по этому вопросу. 40 предприятий областного совета перерегистрировались в районы. Сейчас мы финансируем социально защищенные статьи, но у нас большая задержка по финансированию капитальных расходов, расходов развития, то, что обеспечивает жизнедеятельность города. С 1 сентября, я думаю, ситуация еще ухудшится, потому что начался учебный год, соответственно увеличится нагрузка на городской бюджет в части зарплаты, по питанию…