Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25455

Ситуация с бюджетом Сум критическая

Об этом 9 сентября, на аппаратном совещании пожаловался мэр Сум Александр Лысенко.

- Все вы последние две недели обращаетесь лично служебными, докладными о ситуации с финансированием ваших отраслей, - обратился он к подчиненным. – я вам хочу сказать, что мы сейчас находимся в очень сложной ситуации. За 20 лет такой ситуации с бюджетом нашего города еще не было. Мы будем финансировать социальную сферу, медицину и образование, в первую очередь. Почему так произошло? Нужно об этом кому-то говорить, или нет? Сейчас вы услышите цифру 93 миллиона. Еще такого недофинансирования у нас не было. Но это не потому, что у нас не работают предприятия, они работают и делают перечисление ПДФО в г. Сумы. Но те предприятия, которые подчинены областному совету и решением одного человека выведены из регистрации из г. Сумы – это наши театры, это наши больницы, все заведения, которые находятся в помещениях, которые принадлежат сумской громаде. Которым мы предоставляем льготы, это спортивные школы, культурные заведения. К сожалению, ситуация сегодня такая, что все они платят ПДФО не в г. Сумы. Этим они сделали огромный пробел в нашем бюджете и финансовом плане. Мы с вами должны быть готовы к сложной ситуации, но есть еще возможность исправить эту ситуацию. Мы обращались с вами к президенту, к Верховной Раде, в правоохранительные органы, в налоговую. Я думаю, нужно, чтобы те люди, которые это сделали, они это и исправили. И они могут это сейчас сделать. Еще не поздно будет, если половина от тех средств, которые сейчас до конца года планируется на выведение, вернулись в наш город, и мы нормально закончим бюджетный год. Для этого нужно решение сессии. Я так понимаю, что внеочередная сессия областного совета планируется на этой неделе. Я думаю, депутаты областного совета, которые работают у нас, должны быть минимум инициаторами рассмотрения этого вопроса. Прошу подготовить проект решения, обратиться с депутатским обращением до начала сессии, чтобы этот вопрос был рассмотрен одним из первых. Потому что люди обращаются сегодня по установке детских площадок, ремонту жилого фонда, ремонту лифтов. Мы почему-то должны из-за кого-то это останавливать, недофинансировать. Это огромная проблема, потому что нужно останавливать проекты и программы. Я еще раз подчеркиваю, что такого в нашем городе еще не было. И это из-за амбиций одного, вернее двух человек. Я думаю, что эти люди знают, что мы о них это говорим. Я не называю фамилии, но я знаю, что они могут сейчас решить вопрос обеспечения на соответствующем уровне жизнедеятельности г. Сумы, в котором они проживают.

Далее слов взяла директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

- В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1,1485 млрд грн, что составляет 61,6% к плану на год. Недовыполнение пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 93,8 млн грн, или -7,6%. По росписи 48,8 млн грн, или -4,1%, за счет.

Мы снова подготовили письма на министерство финансов, президенту Украины, областной государственной администрации, Кабинет Министров Украины по этому вопросу. 40 предприятий областного совета перерегистрировались в районы. Сейчас мы финансируем социально защищенные статьи, но у нас большая задержка по финансированию капитальных расходов, расходов развития, то, что обеспечивает жизнедеятельность города. С 1 сентября, я думаю, ситуация еще ухудшится, потому что начался учебный год, соответственно увеличится нагрузка на городской бюджет в части зарплаты, по питанию…

Экономика Недобор Перевод предприятий

По тематике

27.08.2019 09:03

Сумская мэрия судится с облсоветом за бюджетные миллионы

Сумской горсовет судится с Сумским облсоветом, предприятия которого юридически перевели из города в районы области....

Лебединская РГА переехала в заброшенную сельскую школу
13.08.2019 12:41

Лебединская РГА переехала в заброшенную сельскую школу

Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Лебединская районная государственная администрация теперь...

22.07.2019 10:30

В сумском бюджете 100-миллионная дыра

По состоянию на 18 июля в общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 919,4 млн грн (49,3% к...

11.06.2019 08:56

Сумской «Дорремстрой» на грани остановки

Об этом сообщил сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор КП «Дороремстрой» Александр Вегера....

15.05.2019 11:46

Сумские депутаты снова обратились к госорганам по поводу вывода средств из горбюджета в районы

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты обратились к новоизбранному Президенту Украины, прокуратуре Сумщины, полиции Сумщины, управлению СБУ в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.