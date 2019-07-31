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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 67 ЧП

В результате пожаров травмированы два человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 73 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 3 млн. 73 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 33 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает в жаркое время года - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгораний газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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