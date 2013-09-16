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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01628

В Сумах наградят лучших спортсменов и тренеров

13 сентября во дворце культуры АО «Сумское НПО» состоятся торжества по случаю Дня физической культуры и спорта.

В программе предусмотрено празднования профессиональных достижений грамотами и благодарностями, концертная программа, встреча с выдающимися спортсменами области. Сбор для памятного фотографирования и общения начнется в 12.30.

Начало торжеств в 13.00.

Организаторы приглашают тех, кто просто любит спорт занимается им профессионально, работающих в сфере физической культуры и спорта или просто хочет поздравить сумскую спортивную общественность, приобщиться к празднованию.

Спорт День физкультуры и спорта

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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