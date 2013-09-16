В Сумах наградят лучших спортсменов и тренеров

В программе предусмотрено празднования профессиональных достижений грамотами и благодарностями, концертная программа, встреча с выдающимися спортсменами области. Сбор для памятного фотографирования и общения начнется в 12.30.
Начало торжеств в 13.00.
Организаторы приглашают тех, кто просто любит спорт занимается им профессионально, работающих в сфере физической культуры и спорта или просто хочет поздравить сумскую спортивную общественность, приобщиться к празднованию.
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