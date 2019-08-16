У кого из сумчан и почему не будет сегодня воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения. Речь идет о домах по адресам: ул. Привокзальная, 12, 14, 16, 18 (ремонт канализационной сети).