В Сумах - транспортный коллапс По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов.

Наиболее пострадал направление по Курскому проспекту: там из-за аварии прекратили движение 5 троллейбусов, курсирующих по маршруту № 7 и 1 троллейбус маршрута № 10 А.

С целью недопущения транспортного коллапса произошла смена направлений маршрутов: троллейбусы № 3, 4 и 16 будут разворачиваться через Центральный рынок и Автовокзал.