В Сумах - транспортный коллапс

Наиболее пострадал направление по Курскому проспекту: там из-за аварии прекратили движение 5 троллейбусов, курсирующих по маршруту № 7 и 1 троллейбус маршрута № 10 А.
С целью недопущения транспортного коллапса произошла смена направлений маршрутов: троллейбусы № 3, 4 и 16 будут разворачиваться через Центральный рынок и Автовокзал.
В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля...
Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....
Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....
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Александр Лысенко снова пообещал купить десятки троллейбусов....