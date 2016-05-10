Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13997

Сумчанин стал замминистра развития громад и территорий

Правительство провело ряд кадровых назначений.

Так, на своем заседании 11 сентября 2019 Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств.

В Министерство развития общин и территорий назначили первым заместителем министра Дмитрия Живицкого, который до этого был руководителем аппарата Сумской облгосадминистрации с 2016 года.

Политика Дмитрий Живицкий

По тематике

В Сумах проходит форум «Гостинично-ресторанный бизнес на Сумщине»
07.12.2018 13:20

В Сумах проходит форум «Гостинично-ресторанный бизнес на Сумщине»

Создание современной индустрии, разработка интересных маршрутов, новых туристических объектов является составляющей развития туристической привлекательности Сумщины....

Сумской чиновник получил грамоту от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
13.02.2018 09:55

Сумской чиновник получил грамоту от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий награжден Почетной грамотой Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания....

09.01.2017 16:54

Во взорванном доме на Лушпы восстановили все коммуникации

В доме на пр. М.Лушпы, 52 в Сумах восстановили коммуникации во всех квартирах, кроме двух пострадавших....

16.06.2016 11:17

Сумская облгосадминистрация решила еще раз подать в суд на главу облсовета

15 июня облгосадминистрация отозвала из суда исковое заявление о признании противоправным распоряжения председателя облсовета Семена Салатенко от 21 марта 2016...

Губернатор Сумщины представил новых чиновников ОГА
10.05.2016 15:00

Губернатор Сумщины представил новых чиновников ОГА

Среди новых лиц в структуре аппарата и структурных подразделениях администрации - заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель аппарата облгосадминистрации, начальник и заместитель...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.