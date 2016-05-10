Сумчанин стал замминистра развития громад и территорий Правительство провело ряд кадровых назначений.

Так, на своем заседании 11 сентября 2019 Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств.

В Министерство развития общин и территорий назначили первым заместителем министра Дмитрия Живицкого, который до этого был руководителем аппарата Сумской облгосадминистрации с 2016 года.