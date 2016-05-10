Сумчанин стал замминистра развития громад и территорий

Так, на своем заседании 11 сентября 2019 Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств.
В Министерство развития общин и территорий назначили первым заместителем министра Дмитрия Живицкого, который до этого был руководителем аппарата Сумской облгосадминистрации с 2016 года.
Создание современной индустрии, разработка интересных маршрутов, новых туристических объектов является составляющей развития туристической привлекательности Сумщины....
Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий награжден Почетной грамотой Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания....
В доме на пр. М.Лушпы, 52 в Сумах восстановили коммуникации во всех квартирах, кроме двух пострадавших....
15 июня облгосадминистрация отозвала из суда исковое заявление о признании противоправным распоряжения председателя облсовета Семена Салатенко от 21 марта 2016...
Среди новых лиц в структуре аппарата и структурных подразделениях администрации - заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель аппарата облгосадминистрации, начальник и заместитель...