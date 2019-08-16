Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55258

Сумскую детскую больницу оштрафовали за отсутствие огнетушителей и не только

Управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области провело плановую проверку соблюдения норм техногенной и пожарной безопасности в помещениях детской горбольницы.

Проверка проводилась в стационарах на ул. Троицкой, 28 и ул. Троицкой, 57, и поликлиниках на ул. И.Сирко, 2, ул. Супруна, 10, и ул. Труда, 3, пишет Ваш шанс.

По результатам проверки администрация больницы получила предписание, на выполнение которого нужно 655 тыс. грн. Штраф больнице светит за отсутствие элементарных вещей - огнетушителей, пожарных щитов и рукавов, масок для защиты органов дыхания и т.п. В числе прочего нуждается в ремонте система автономной пожарной сигнализации в детском туберкулезном отделении.

Отдел здравоохранения горсовета обратился к городскому руководству с просьбой выделить указанную сумму как можно скорее, иначе больницу могут оштрафовать на сумму 2% месячного фонда зарплаты, а также - запретить использовать отдельные помещения.

Право ГСЧС Детская горбольница Пожарная безопасность Штраф

По тематике

09.09.2019 09:34

За неделю на Сумщине зарегистрировано 67 ЧП

В результате пожаров травмированы два человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и 5 единиц автотракторной техники....

В Сумах ЖЭК заплатит миллионный штраф за нелегальных дворников
03.09.2019 13:51

В Сумах ЖЭК заплатит миллионный штраф за нелегальных дворников

Второй апелляционный административный суд в городе Харьков признал правоверной постановление Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафной санкции на...

02.09.2019 12:10

За неделю на Сумщине зарегистрировано 100 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий и 1 единицу автотракторной техники....

Мэра Сум оштрафовали на 70 тысяч за невыполнение постановления суда
29.08.2019 12:50

Мэра Сум оштрафовали на 70 тысяч за невыполнение постановления суда

Соответствующее решение Заречного районного суда Сум вступило в законную силу 15 июля этого года....

19.08.2019 09:02

За неделю на Сумщине зарегистрировано 70 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий и 2 единицы автотракторной техники....

Новости

Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция
Сегодня 14:26
На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)
Сегодня 14:16
На Сумщине жители села помогли полиции раскрыть скотокрада
Сегодня 13:52
Сумской вуз вошел в рейтинг исследовательских университетов мира
Сегодня 13:46
Тепловики Сумщины задолжали «Нефтегазу» почти 400 млн грн
Сегодня 13:29
На Сумщине из-за сжигания сухой травы загорелся жилой дом
Сегодня 13:08
ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам
Сегодня 12:34
Президент уволил экс-нардепа от Сумщины из разведки и назначил замом главы СБУ
Сегодня 12:07
В Ромнах тушили «автофакел»
Сегодня 12:01
Лидер чемпионата Сумщины вылетел из кубка Украины (видео)
Сегодня 11:35
В Сумах дали 12 лет за нападение на таксиста и угон авто
Сегодня 11:28
На Сумщине полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение на братьев
Сегодня 11:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.