Сумскую детскую больницу оштрафовали за отсутствие огнетушителей и не только

Проверка проводилась в стационарах на ул. Троицкой, 28 и ул. Троицкой, 57, и поликлиниках на ул. И.Сирко, 2, ул. Супруна, 10, и ул. Труда, 3, пишет Ваш шанс.
По результатам проверки администрация больницы получила предписание, на выполнение которого нужно 655 тыс. грн. Штраф больнице светит за отсутствие элементарных вещей - огнетушителей, пожарных щитов и рукавов, масок для защиты органов дыхания и т.п. В числе прочего нуждается в ремонте система автономной пожарной сигнализации в детском туберкулезном отделении.
Отдел здравоохранения горсовета обратился к городскому руководству с просьбой выделить указанную сумму как можно скорее, иначе больницу могут оштрафовать на сумму 2% месячного фонда зарплаты, а также - запретить использовать отдельные помещения.
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