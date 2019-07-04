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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11392

На Сумщине полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение на братьев

Проведенными мероприятиями правоохранители вычислили и задержали злоумышленников в течение двух часов после совершенного ими преступления.

Происшествие произошло 11 сентября. Первыми пострадавших в доме увидел их сосед. Он вызвал и скорую и полицию. Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у одного из них многочисленные ушибы лица и головы, второй состоялся ссадины. Во время общения с пострадавшими, правоохранители воссоздали картину случившегося. В тот день хозяин дома познакомился с двумя жителями соседнего села и пригласил их к себе в гости. Зашел на рюмку и его брат. Через некоторое время хозяин пошел отдыхать, а когда проснулся, увидел, как один из гостей разбирает в доме его печь, чтобы извлечь оттуда металлические запчасти, а другой откручивает спутниковую антенну. На вопрос: что происходит, злоумышленники начали его жестоко избивать. Свидетелем избиения стал брат. Досталось и ему. Гости, прихватив с собой мобильный телефон, сварочный аппарат и спутниковую антенну быстро выбежали из дома.

«На раскрытие этого преступления был задействован весь личный состав отделения полиции, - рассказывает Алексей Жертовський, начальник Недригайловского отделения полиции. - Ситуация осложнялась тем, что пострадавшие не могли объяснить, с кем отдыхали, потому что фактически были не знакомы. Предоставили лишь приметы. Поэтому мы тщательно прочесывали местность, устанавливали возможных свидетелей, проверяли ранее судимых лиц и т.д. Такая работа дала свой результат. В зарослях мы нашли часть похищенных вещей. Там же, неподалеку, задержали первого злоумышленника. При нем был телефон потерпевшего».

Принятыми мерами его сообщника полицейские задержали в нескольких километрах от совершения преступления...

Оба были доставлены в отделение полиции. Одному из нападавших 22, другому 25 лет. Оба судимы. Правоохранители квалифицировали их действия по ч. 2 ст. 187 УК Украины «Разбой». Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. За содеянное задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой

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