На Сумщине из-за сжигания сухой травы загорелся жилой дом

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия пожарных одну из деревянных стен дома охватило пламя. Огонь мог быстро распространиться легковоспламеняющимися конструкциями. Использовав на тушение до 8 т воды, в 15:40 пожар был локализован, в 17:35 - ликвидирован.
Всего на маске происшествия работало 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По словам соседей, накануне пожара возле дома выжигали сухую растительность, вероятно огонь от горящего сухостоя перекинулся на дом, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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