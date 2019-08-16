На Сумщине из-за сжигания сухой травы загорелся жилой дом 11 сентября в 15:25 к спасателям поступила информация о возгорании жилого дома в с. Курган Лебединского района.

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных одну из деревянных стен дома охватило пламя. Огонь мог быстро распространиться легковоспламеняющимися конструкциями. Использовав на тушение до 8 т воды, в 15:40 пожар был локализован, в 17:35 - ликвидирован.

Всего на маске происшествия работало 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам соседей, накануне пожара возле дома выжигали сухую растительность, вероятно огонь от горящего сухостоя перекинулся на дом, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.