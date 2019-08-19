В Украине обновили состав детских беби-боксов: что изменилось В детские боксы добавили вещей: что теперь будут получать новорожденные украинцы.

В сентябре родители получат обновленные беби-боксы с большим количеством вещей, информирует enovosty.com.

Наборы стали выдавать еще в 2018 год, их можно получить в течение месяца после рождения ребенка.

В новых боксах количество пеленок увеличено до 6 штук, появились 3 набора детских носков для малышей в возрасте 4-6 месяцев, а также комбинезон с синтепоновым наполнителем.

Также в наборе теперь присутствует игрушки, губка для купания и гребень.

Изначально родители не были довольны данной услугой, но с момента ее запуска, боксы получили более 270 000 детей.