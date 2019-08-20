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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сгорело 16 тонн сена

12 сентября в 21:01 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на сеновале на территории частного домовладения в с. Шевченково Глуховского района.

О возгорании сооружения сообщили хозяева. На место происшествия были направлены добровольные пожарные команды сел Шевченково и Береза.

На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил сеновал. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные жилой дом и летнюю кухню. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения. В 21:43 возгорание удалось локализовать, а в 00:43 ликвидировать.

Всего на месте происшествия работало 8 работников и 2 автомобиля добровольных пожарных команд сел Шевченково и Береза.

В результате возгорания огнем повреждены сеновал по всей площади, сено до 16 т. Причина пожара устанавливается, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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