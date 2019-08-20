В Сумах во время ДТП перевернулось авто: двое травмированных

Предварительно, 21-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Forza, при выезде с улицы Интернационалистов на Ивана Сирко, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиля ЗАЗ Forza перевернулся на крышу.
В больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗа (ушиб мягких тканей лобной области) и 22-летний пассажир ЗАЗ Forza (ушиб таза). Оба мужчины после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой. Сейчас проводится проверка.
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