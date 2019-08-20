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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24367

В Сумах во время ДТП перевернулось авто: двое травмированных

Сегодня, 14 сентября, около 6 часов утра, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Интернационалистов и Ивана Сирко.

Предварительно, 21-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Forza, при выезде с улицы Интернационалистов на Ивана Сирко, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиля ЗАЗ Forza перевернулся на крышу.

В больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗа (ушиб мягких тканей лобной области) и 22-летний пассажир ЗАЗ Forza (ушиб таза). Оба мужчины после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой. Сейчас проводится проверка.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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