В Сумах во время ДТП перевернулось авто: двое травмированных Сегодня, 14 сентября, около 6 часов утра, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Интернационалистов и Ивана Сирко.

Предварительно, 21-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Forza, при выезде с улицы Интернационалистов на Ивана Сирко, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиля ЗАЗ Forza перевернулся на крышу.

В больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗа (ушиб мягких тканей лобной области) и 22-летний пассажир ЗАЗ Forza (ушиб таза). Оба мужчины после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой. Сейчас проводится проверка.