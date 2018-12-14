Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения

В связи с этим, с 12.10 в тестовом режиме будут работать сирены, которые будут означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и с целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 19 июня, в Cумах состоится...
Сегодня, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
В среду, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
В этом году в Сумах начнут делать новую общегородскую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает, что во вторник, 18 декабря, в Сумах состоится техническая проверка...