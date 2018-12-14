Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 18 сентября, состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с 12.10 в тестовом режиме будут работать сирены, которые будут означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и с целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.