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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0619

Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 18 сентября, состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с 12.10 в тестовом режиме будут работать сирены, которые будут означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и с целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Общество Сирены

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