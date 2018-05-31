Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі до Дня захисника України

До 10 жовтня 2019 року включно приймаються на конкурс найкращі світлини із зображенням військовослужбовців ЗСУ.
Світлини будуть оцінюватись в трьох категоріях:
1. Захисник України (портретні та сюжетні фото військовослужбовців)
2. Захисниця України (портретні та сюжетні фото жінок-військовослужбовців)
3. Захисники України (групові фото військовослужбовців під час виконання ними бойових чи навчальних задач та надання допомоги цивільним особам, постраждалим від бойових дій).
Поза конкурсом приймаються світлини категорії "Наші пухнасті побратими" з зображенням бойових котиків, песиків та інших "пухнастиків" в зоні бойових дій.
Підсумки будуть підбиті і оприлюднені в понеділок, 14 жовтня. Переможці отримають грамоти оперативного командування «Північ» та призи: книги авторів-військовослужбовців підрозділів оперативного командування та фотокалендар ОК «Північ» на 2019-2021 роки. Світлини, які отримають найвищий рейтинг глядацьких симпатій, будуть з вказанням авторства вміщені до військового календаря на 2020 рік, використані для виготовлення банерів та іншої поліграфічної продукції.
Світлини (до 10 від одного автора) в електронному вигляді приймають на адресу: presspivnich@ukr.net, з чітким вказанням авторства (ПІБ, контакти). По можливості, вкажіть імена бійців, де та коли, за яких обставин була зроблена світлина. Увага: фото без імені автора на конкурс не приймаються!
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