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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25213

Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі до Дня захисника України

До Дня Захисника України оперативне командування «Північ» оголошує фотоконкурс.

До 10 жовтня 2019 року включно приймаються на конкурс найкращі світлини із зображенням військовослужбовців ЗСУ.

Світлини будуть оцінюватись в трьох категоріях:

1. Захисник України (портретні та сюжетні фото військовослужбовців)

2. Захисниця України (портретні та сюжетні фото жінок-військовослужбовців)

3. Захисники України (групові фото військовослужбовців під час виконання ними бойових чи навчальних задач та надання допомоги цивільним особам, постраждалим від бойових дій).

Поза конкурсом приймаються світлини категорії "Наші пухнасті побратими" з зображенням бойових котиків, песиків та інших "пухнастиків" в зоні бойових дій.

Підсумки будуть підбиті і оприлюднені в понеділок, 14 жовтня. Переможці отримають грамоти оперативного командування «Північ» та призи: книги авторів-військовослужбовців підрозділів оперативного командування та фотокалендар ОК «Північ» на 2019-2021 роки. Світлини, які отримають найвищий рейтинг глядацьких симпатій, будуть з вказанням авторства вміщені до військового календаря на 2020 рік, використані для виготовлення банерів та іншої поліграфічної продукції.

Світлини (до 10 від одного автора) в електронному вигляді приймають на адресу: presspivnich@ukr.net, з чітким вказанням авторства (ПІБ, контакти). По можливості, вкажіть імена бійців, де та коли, за яких обставин була зроблена світлина. Увага: фото без імені автора на конкурс не приймаються!

Общество День защитника Украины Фотоконкурс

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