Жительница Шостки помогла подруге за чужой счет В Шостке женщина нашла в банкомате забытую кем-то карточку. Вместо того, чтобы сдать ее в банк, использовала ее, чтобы помочь своей подруге, которая оказались в затруднительном материальном положении.

В полицию Шостки обратилась местная жительница и сообщила, что на ее мобильный телефон приходят из банка, в котором она обслуживается, смс сообщения о том, что с ее банковской карты снялось почти полторы тысячи гривен. Саму же карточку женщина где-то потеряла.

Полицейские установили, что карта заявительницы была забыта ею в банкомате. А вскоре, проведенными мерами, они установили и виновницу в исчезновении денег заявительницы. Ею оказалась 26-летняя местная. Женщина не возражала: она действительно нашла чужую карточку и унесла ее с собой. А когда ей позвонила подруга и пожаловалась на тяжелое материальное положение, решила ей помочь. Пошла в магазин и, расплачиваясь чужой банковской карточкой, накупила ей бытовую химию, памперсы и одежду для ребенка.

В полиции женщине разъяснили, что ее действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начали уголовное производство.

Сама женщина уже полностью возместила потерпевшему причиненный им ущерб. Окончательное наказание ей определят в суде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.