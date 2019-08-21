Жительница Шостки помогла подруге за чужой счет

В полицию Шостки обратилась местная жительница и сообщила, что на ее мобильный телефон приходят из банка, в котором она обслуживается, смс сообщения о том, что с ее банковской карты снялось почти полторы тысячи гривен. Саму же карточку женщина где-то потеряла.
Полицейские установили, что карта заявительницы была забыта ею в банкомате. А вскоре, проведенными мерами, они установили и виновницу в исчезновении денег заявительницы. Ею оказалась 26-летняя местная. Женщина не возражала: она действительно нашла чужую карточку и унесла ее с собой. А когда ей позвонила подруга и пожаловалась на тяжелое материальное положение, решила ей помочь. Пошла в магазин и, расплачиваясь чужой банковской карточкой, накупила ей бытовую химию, памперсы и одежду для ребенка.
В полиции женщине разъяснили, что ее действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начали уголовное производство.
Сама женщина уже полностью возместила потерпевшему причиненный им ущерб. Окончательное наказание ей определят в суде, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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