В Шостке полицейские обнаружили в квартире конопляную «оранжерею» Во время общения с местными жителями участковые офицеры полиции Шостки получили информацию, что 56-летний мужчина выращивает в своей квартире наркотические растения.

Во время проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.

"На подоконнике кухни и на балконе наши сотрудники увидели тазы, в которых владелец выращивал коноплю, - рассказывает Сергей Коверсун, замначальника Шосткинского отдела полиции. - Зеленые насаждения изъяли и направили на экспертизу. Кроме того, в доме правоохранители нашли около 30 граммов марихуаны».

Сам же «аграрий» рассказал полицейским, что выращивал коноплю исключительно для собственного потребления.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.