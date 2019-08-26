В Шостке полицейские обнаружили в квартире конопляную «оранжерею»

Во время проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.
"На подоконнике кухни и на балконе наши сотрудники увидели тазы, в которых владелец выращивал коноплю, - рассказывает Сергей Коверсун, замначальника Шосткинского отдела полиции. - Зеленые насаждения изъяли и направили на экспертизу. Кроме того, в доме правоохранители нашли около 30 граммов марихуаны».
Сам же «аграрий» рассказал полицейским, что выращивал коноплю исключительно для собственного потребления.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.
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