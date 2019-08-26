Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22263

В Шостке полицейские обнаружили в квартире конопляную «оранжерею»

Во время общения с местными жителями участковые офицеры полиции Шостки получили информацию, что 56-летний мужчина выращивает в своей квартире наркотические растения.

Во время проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.

"На подоконнике кухни и на балконе наши сотрудники увидели тазы, в которых владелец выращивал коноплю, - рассказывает Сергей Коверсун, замначальника Шосткинского отдела полиции. - Зеленые насаждения изъяли и направили на экспертизу. Кроме того, в доме правоохранители нашли около 30 граммов марихуаны».

Сам же «аграрий» рассказал полицейским, что выращивал коноплю исключительно для собственного потребления.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

 
Право Наркотики Шостка

По тематике

Вчера 17:55

Жительница Шостки помогла подруге за чужой счет

В Шостке женщина нашла в банкомате забытую кем-то карточку. Вместо того, чтобы сдать ее в банк, использовала ее, чтобы помочь...

Копы остановили сумчанина с полной сумкой «травки»
Вчера 16:24

Копы остановили сумчанина с полной сумкой «травки»

В Сумах патрульные обнаружили у мужчины вещество, похожее на наркотическое....

Шосткинские гимнастки покорили Одессу
Вчера 13:28

Шосткинские гимнастки покорили Одессу

13-15 сентября состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Одесса Мама 2019»....

В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП
Вчера 12:10

В Шостке водитель «ГАЗели» подрезал фуру и скрылся с места ДТП

16 сентября около 16.35 на ул. Черниговской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....

Вчера 10:16

На Сумщине амфетаминщику дали 2 года за решеткой

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего конотопчанина, который прогуливался по городу с психотропным веществом в кармане....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
Сегодня 12:58
Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині
Сегодня 12:28
Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции
Сегодня 12:19
В Сумах снова не смогли перекроить исполком
Сегодня 11:43
У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги
Сегодня 11:24
В Сумах «сдуло» еще одну остановку
Сегодня 11:17
Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный»
Сегодня 11:04
Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами
Сегодня 11:00
На Сумщине будут судить пьяного водителя, который совершил смертельное ДТП
Сегодня 10:38
На Сумщине сгорело 10 гектаров сухостоя
Сегодня 10:36
Сегодня в Сумах пройдет праздник «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS»
Сегодня 10:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.