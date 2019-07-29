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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04394

В Сумах в «Безымянное озеро» сбрасывают нечистоты

Госэкоинспекцией в Сумской области получена и обработана информация о несанкционированном сбросе сточных вод в водоем в районе базы отдыха «Бережок» по ул. Героев Крут в г. Сумы.

В ходе проверки экоинспекторами были отобраны пробы воды из водного объекта, известного среди жителей Сум как «Безымянное озеро». По результатам лабораторного анализа установлено, что качество воды в нем соответствует установленным предельно допустимым концентрациям для водоемов хозяйственно-бытового использования.

Однако, во время визуального осмотра территории было обнаружено трубу, из которой вытекают сточные воды. По результатам исследования гидрохимических показателей проб воды, отобранных из трубы, отделом инструментально-лабораторного контроля было обнаружено высокие концентрации специфических показателей, характерных для канализационных сточных вод. В частности, превышено содержание аммония и нитритов и уровня химического и биологического потребления кислорода.

В связи с этим для дальнейшего решения вопроса инспекцией направлено письмо в Сумской городской совет о предоставлении информации о назначении указанной трубы, а также о ее балансодержателе и пользователе, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.

Право Безымянное озеро Госэкоинспекция Загрязнение воды

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