В Сумах в «Безымянное озеро» сбрасывают нечистоты

В ходе проверки экоинспекторами были отобраны пробы воды из водного объекта, известного среди жителей Сум как «Безымянное озеро». По результатам лабораторного анализа установлено, что качество воды в нем соответствует установленным предельно допустимым концентрациям для водоемов хозяйственно-бытового использования.
Однако, во время визуального осмотра территории было обнаружено трубу, из которой вытекают сточные воды. По результатам исследования гидрохимических показателей проб воды, отобранных из трубы, отделом инструментально-лабораторного контроля было обнаружено высокие концентрации специфических показателей, характерных для канализационных сточных вод. В частности, превышено содержание аммония и нитритов и уровня химического и биологического потребления кислорода.
В связи с этим для дальнейшего решения вопроса инспекцией направлено письмо в Сумской городской совет о предоставлении информации о назначении указанной трубы, а также о ее балансодержателе и пользователе, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.
В конце 2017 года Госэкоинспекцией была получена информация от Белопольской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов об уничтожении бобрового...
Более 4 лет жители Ахтырки страдают от выбросов одного из асфальтовых заводов....
Сезон охоты на пернатую дичь в Сумской начался с нарушений....
КП «Горводоканал» сообщает о том, что на очистные сооружения поступил токсикант....
О результатах исследования воды в реке Сумка, на месте, где она впадает в Псел, сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в...