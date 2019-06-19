Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный»

По ее словам, еще весной старую остановку демонтировали, но никто не спешит ставить новую. Более того, в департаменте инфраструктуры сообщили, что этого объекта нет в титульных списках. Тем временем людям, которые ждут там общественный транспорт, негде укрыться ни от жары, ни от непогоды.
Мэр Сум Александр Лысенко возмутился такой позицией депаратамента:
- Кто у вас там такой умный? Кто дал поручение? Я же говорил: снимаете, сразу ставите новую!
И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сообщил, что демонтаж производит не департамент, а что касается остановки, пообещал, что ее установят в этом году.
Точно такая же ситуация и с остановкой на ул. Белопольское шоссе возле водоканал. Об этом в своем депутатском запросе сообщил Геннадий Грызодуб.
Оба запроса были поддержаны.
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