Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный» Сегодня, 18 сентября, на сессии Сумского горсовета депутат Ольга Фирсова подала на имя мэра Сум депутатский запрос относительно отсутствия остановки возле 19-ой школы.

По ее словам, еще весной старую остановку демонтировали, но никто не спешит ставить новую. Более того, в департаменте инфраструктуры сообщили, что этого объекта нет в титульных списках. Тем временем людям, которые ждут там общественный транспорт, негде укрыться ни от жары, ни от непогоды.

Мэр Сум Александр Лысенко возмутился такой позицией депаратамента:

- Кто у вас там такой умный? Кто дал поручение? Я же говорил: снимаете, сразу ставите новую!

И.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сообщил, что демонтаж производит не департамент, а что касается остановки, пообещал, что ее установят в этом году.

Точно такая же ситуация и с остановкой на ул. Белопольское шоссе возле водоканал. Об этом в своем депутатском запросе сообщил Геннадий Грызодуб.

Оба запроса были поддержаны.