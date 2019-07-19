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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59276

Сумские экоинспекторы: техногенно-экологическая безопасность Сум под угрозой

Управлением Госэкоинспекции в Сумской области рассмотрено обращение членов сумского автокооперативу «Березка» относительно ситуации, которая сложилась в результате масштабного размыва силовых земель.

Заявители сообщили о вредном воздействии вод, попадающих из ливневой водоотводящей трубы на почву в р. Псел в районе ул. Тополянская в г. Сумы, разрушая береговые склоны и здания кооператива.

Специалистами инспекции, совместно с автовладельцами было обследовано указанную территорию, которая расположена непосредственно между территорией автокооператива «Березка», ООО «Демпург» и производственной базой ООО «СПКК «Федорченко». В ходе визуального осмотра установлено, что на территорию автокооператива с прилегающей территории вместе с поверхностными ливневыми водами происходит попадание канализационных сточных вод, в результате чего происходят эрозионные процессы, которые приводят к разрушению склонов и образования оврагов, имеющих значительную площадь и глубину, а также создают опасность для жизни людей, окружающей среды и объектов инфраструктуры.

В частности, в настоящее время, в результате эрозионных процессов происходит вынос грунта, разрушает берега и заиливается р. Псел в указанном месте. В свою очередь, это приводит к изменению гидрологического режима водного объекта и может иметь необратимые последствия для экосистемы реки и даже стать причиной «экологической катастрофы».

Более того, наличествует угроза объектам инфраструктуры, находящихся рядом с образованными оврагами. Кроме зданий гаражей в непосредственной близости к пропасти расположены 2 опоры высоковольтной ЛЭП. Указанные объекты находятся в опасной зоне и в случае чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склоновых земель, могут поддаться разрушению. Очевидно, вследствие этого будет нанесен значительный ущерб, в т.ч. и системе жизнеобеспечения города Сумы.

По результатам рассмотрения обращения, Инспекцией направлено письмо в адрес городского головы г. Сумы Александра Лысенко по обеспечению проведения работ по локализации, а в дальнейшем и ликвидации последствий вредного воздействия вод и недопущения попадания канализационных сточных вод на рельеф местности в будущем. Также Инспекция настаивает на немедленном принятии исчерпывающих мер, по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в образованной пропасти и обследовании коллектора ливневой канализации, расположенной вдоль ул. Тополянская на предмет наличия самовольного подключения канализационных сетей субъектов хозяйствования, физических и юридических лиц к указанному коллектора и наличии фактов сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в него.

Информацию, полученную в ходе обследования, направлено также и в Департамент гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации, чтобы данный вопрос был рассмотрен на заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Госэкоинспекция

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