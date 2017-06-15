Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04459

В Сумах возле детской больницы дерево упало на дорогу

У детской больницы на ул. Троицкой, дерево упало на дорогу.

Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Безопасный город Сумы».

В полиции о случае сообщили в аварийную службу, пишет UA:СУМИ.

Из-за падения дерева на троллею, что вызвало обрыв, контактная сеть обесточена. Троллейбусы пока не ходят в этом месте, где уже работает бригада КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.

Общество Упавшее дерево

По тематике

В Лебедине дерево упало на авто
27.06.2019 15:05

В Лебедине дерево упало на авто

Сегодня, 27 июня, в Лебедине произошло ДТП на ул. Сумская....

В Сумах сломанное дерево оборвало кабель
04.10.2018 16:38

В Сумах сломанное дерево оборвало кабель

Сегодня, 4 октября, в Сумах на ул. Ахтырская в результате шквального ветра сломалось дерево....

В Сумах дерево упало на авто
04.10.2018 14:08

В Сумах дерево упало на авто

Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской....

Последствия непогоды в Конотопе: огромная ветка упала на автомобиль
31.10.2017 13:00

Последствия непогоды в Конотопе: огромная ветка упала на автомобиль

В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....

В центре Сум на кафе упало трухлое дерево
15.06.2017 12:50

В центре Сум на кафе упало трухлое дерево

Сегодня, 15 июня, на улице Набережная р. Сумки возле бывшего кафе «Місто розваг» упало старое дерево....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
Сумские патрульные задержали на вокзале телефонного вора (видео)
Сегодня 14:58
Сумські рятувальники відзначили професійне свято
Сегодня 14:41
ICTV снимает сериал о сыщике по книгам сумского писателя
Сегодня 14:37
На Сумщине полиция разыскивает 87-летнего пенсионера
Сегодня 14:11
В Сумах возле детской больницы дерево упало на дорогу
Сегодня 14:04
Сумские экоинспекторы: техногенно-экологическая безопасность Сум под угрозой
Сегодня 13:59
Экс-начальник сумской полиции стал главным копом Запорожья: для него уже есть резонасное дело
Сегодня 13:55
В Сумах будут судить заммэра из-за конфликта интересов
Сегодня 13:44
Сумским хоккеисткам отдали 1,4 га земли под стадион
Сегодня 13:26
На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
Сегодня 12:58
Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині
Сегодня 12:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.