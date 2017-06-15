В Сумах возле детской больницы дерево упало на дорогу

Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Безопасный город Сумы».
В полиции о случае сообщили в аварийную службу, пишет UA:СУМИ.
Из-за падения дерева на троллею, что вызвало обрыв, контактная сеть обесточена. Троллейбусы пока не ходят в этом месте, где уже работает бригада КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.
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