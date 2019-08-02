Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:25397

В Сумах снова заминировали облгосадминистрацию

Полиция и спасатели проверяют информацию о заминировании Сумской областной государственной администрации.

Фото: Владислав Потапов

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, пишет UA:CУМИ.

Информация о заминировании появилась в 19.44. Сообщение поступило из подразделений ГСЧС.

Сейчас на месте проводятся мероприятия по охране места возможного заминирования и эвакуация людей из зоны возможного поражения. Устанавливают обстоятельства происшествия.

Санкция статьи «Ложное сообщение о заминировании» - до 6 лет лишения свободы.

Право Минирование

По тематике

04.09.2019 12:29

На Сумщине полиция поймала псевдоминера

39-летний житель Белопольского района сообщил полицию о минировании трех объектов в одном из сел....

В Кролевецкой РГА искали взрывчатку
12.08.2019 17:07

В Кролевецкой РГА искали взрывчатку

Сегодня, 12 августа, в Кролевецкой райгосадминистрации группа взрывотехников с собакой Рексом провела осмотр места происшествия по факту анонимного сообщения о...

В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку
08.08.2019 15:07

В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку

Сегодня, 8 августа, правоохранителям поступило сообщение о том, что в здании РГА, возможно, заложена взрывчатка....

В Сумах снова «заминировали» облсовет
07.08.2019 19:52

В Сумах снова «заминировали» облсовет

Сегодня, 7 августа, в Сумах «заминировали» здание, в котором проходят заседания сессий городских и областных властей....

02.08.2019 07:03

В Сумах «минировали» «Лавину»

Вечером 1 августа сумчан переполошили автомобили полиции и спасателей возле ТРЦ «Лавина»....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
В Сумах снова заминировали облгосадминистрацию
Сегодня 20:25
На Сумщине распилили 2 миллиона на ремонте дороги
Сегодня 19:05
В Сумах дерево чуть не упало на машину (видео)
Сегодня 18:33
В Сумах на «ГУАЛАПАК Украина» заработала сверхсовременная система очистки выбросов
Сегодня 17:53
Освобожденного из плена военного моряка встречали на Сумщине
Сегодня 17:32
Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские поймали вора
Сегодня 16:52
В центре Сум поймали наркозакладчика
Сегодня 16:14
На Сумщине проведут осеннюю кампанию вакинирования против бешенства диких животных
Сегодня 15:29
За три дні до старту анонсували велопробіг до 80-річчя Сумщини
Сегодня 15:23
Пенсионерка из Конотопа хотела оплатить коммунальные услуги, а потеряла 2 тысячи
Сегодня 15:00
Сумчан навчатимуть мистецтву говорити
Сегодня 14:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.