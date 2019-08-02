В Сумах снова заминировали облгосадминистрацию

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, пишет UA:CУМИ.
Информация о заминировании появилась в 19.44. Сообщение поступило из подразделений ГСЧС.
Сейчас на месте проводятся мероприятия по охране места возможного заминирования и эвакуация людей из зоны возможного поражения. Устанавливают обстоятельства происшествия.
Санкция статьи «Ложное сообщение о заминировании» - до 6 лет лишения свободы.
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