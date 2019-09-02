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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09226

Ночью в Глухове сожгли микроавтобус

По факту поджога автомобиля в Глухове полиция начала уголовное производство.

Происшествие произошло ночью 20 сентября. Огонь полностью уничтожил автомобиль «Фольксваген», который принадлежит семье местного предпринимателя. Автомобиль был припаркован у дома.

В полиции данное событие квалифицировали как «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и уже открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства возгорания автомобиля, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию сообщить в Глуховского отдела полиции, или на линию «102». Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Поджог авто

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