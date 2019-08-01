Подозреваемого в организации покушения на убийство своего отца и сводной дочери оставили под стражей Соответствующее решение приняла коллегия судей Сумского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым лицу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как следует из материалов дела, подозреваемому инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 - п.п.1,6,11 ч.2 ст.115 УК Украины, а именно организацию законченного покушения на убийство отца и сводной сестры. По версии правоохранительных органов, в связи с неприязненными отношениями и для улучшения финансового состояния мужчина решил убить родных и нанял для этого знакомую девушку. В качестве вознаграждения за совершение тяжкого преступления обещал 50 000 грн и передал оружие и патроны. Однако последняя не длвела свои действия до конца по причинам, не зависящим от ее воли. Пострадавшие своевременно среагировали на выстрелы и скрылись от нее, тем самым спасая свою жизнь.

По ходатайству правоохранительных органов судом первой инстанции подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако с таким решением не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение Ковпаковского районного суда г. Сумы, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления, санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 183 УПК Украины к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, по которому законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, во время досудебного расследования установлено наличие рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, а именно подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования, суда, уничтожить, спрятать, исказить вещи или документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного преступления незаконно влиять на потерпевших, свидетелей, совершить другие уголовные преступления. Другие более мягкие меры не смогут обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого, сообщает пресс-служба суда.