Сумские волейболисты не будут играть в Суперлиге Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» отказалась от участия в мужской Суперлиге чемпионата Украины по волейболу.

По итогам предыдущего чемпионата команда заняла седьмое место и в стыковых матчах со второй командой Высшей лиги сохранила место в высшем дивизионе украинского волейбола.

В сезоне 2019/2020 планировалось участие не 8, а уже 10 команд. Однако, кроме сумчан снялся еще и лубенский «Фаворит». Оба из-за недостаточного финансирования. Сейчас стоит вопрос вообще об участии команды в чемпионате.

Суперлига начинается во вторые выходные октября. О высшей лиге пока ничего неизвестно, даже состава участников.