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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские волейболисты не будут играть в Суперлиге

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» отказалась от участия в мужской Суперлиге чемпионата Украины по волейболу.

По итогам предыдущего чемпионата команда заняла седьмое место и в стыковых матчах со второй командой Высшей лиги сохранила место в высшем дивизионе украинского волейбола.

В сезоне 2019/2020 планировалось участие не 8, а уже 10 команд. Однако, кроме сумчан снялся еще и лубенский «Фаворит». Оба из-за недостаточного финансирования. Сейчас стоит вопрос вообще об участии команды в чемпионате.

Суперлига начинается во вторые выходные октября. О высшей лиге пока ничего неизвестно, даже состава участников.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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