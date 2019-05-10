Сумские волейболисты не будут играть в Суперлиге

По итогам предыдущего чемпионата команда заняла седьмое место и в стыковых матчах со второй командой Высшей лиги сохранила место в высшем дивизионе украинского волейбола.
В сезоне 2019/2020 планировалось участие не 8, а уже 10 команд. Однако, кроме сумчан снялся еще и лубенский «Фаворит». Оба из-за недостаточного финансирования. Сейчас стоит вопрос вообще об участии команды в чемпионате.
Суперлига начинается во вторые выходные октября. О высшей лиге пока ничего неизвестно, даже состава участников.
Дмитрий Сторожилов пополнил состав греческого клуба «OFI Crete»....
14-18 июня в с. Стрелковое Генического района Херсонской области состоялись финальные соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига Украины»....
С 24 по 26 мая в Сумах прошел финальный тур Чемпионата Украины по мужскому волейболу «Студенческая лига»....
Студенты СумГУ стали бронзовыми призерами Универсиады Украины по мужскому волейболу.... 3
8-10 мая в спортивном зале Областной ДЮСШ прошли открытые областные соревнования по волейболу среди команд юношей памяти тренера-преподавателя Вячеслава Михайловича...