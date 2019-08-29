Сумские футзалисты переиграли краматорских 20-21 сентября в Сумах прошли две товарищеские встречи между «Food Centre-СумДУ» и краматорским «Авангардом».

В первой игре после «нулевого» первого тайма команды резво начали вторую половину игры. Пропустив первыми, сумчане быстро пришли в себя и отыгрались с помощью своего вратаря Юрия Козаченко, которым дальним ударом огорчил своего коллегу. Затем в быстрой контратаке реализовал свой момент звездный новичок Денис Овсяников. На этом команды закончили, - 2:1.

Во второй игре сумчане также пропустили первыми, но смогли отыграться. Голом отметился Руслан Острога. В итоге 1:1.

Уже в следующую субботу, 28 сентября, сумчане сыграют первый матч в рамках Экстра-лиги. Соперником будет житомирский «ИнБев».