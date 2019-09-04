Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня.

Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?», що відбудеться 8 жовтня. Початок – о 18:30.

Як харчування пов’язане з інтелектом? Чи можна через їжу покращити роботу мозку? Які продукти варто додати до свого раціону? Відповіді на ці та інші питання під час зустрічі дасть Наталія Кучма.

Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (0542) 70 19 04.

Вхід вільний.