Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?», що відбудеться 8 жовтня. Початок – о 18:30.
Як харчування пов’язане з інтелектом? Чи можна через їжу покращити роботу мозку? Які продукти варто додати до свого раціону? Відповіді на ці та інші питання під час зустрічі дасть Наталія Кучма.
Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (0542) 70 19 04.
Вхід вільний.
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