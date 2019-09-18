Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?», що відбудеться 8 жовтня. Початок – о 18:30.
Як харчування пов’язане з інтелектом? Чи можна через їжу покращити роботу мозку? Які продукти варто додати до свого раціону? Відповіді на ці та інші питання під час зустрічі дасть Наталія Кучма.
Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
Презентація роману-горору Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті» пройде у книгарні «Є»....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....
Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....