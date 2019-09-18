Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06140

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня.

Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?», що відбудеться 8 жовтня. Початок – о 18:30.

Як харчування пов’язане з інтелектом? Чи можна через їжу покращити роботу мозку? Які продукти варто додати до свого раціону? Відповіді на ці та інші питання під час зустрічі дасть Наталія Кучма.

Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Общество Анонс Книгарня Є Лекция Питание

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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