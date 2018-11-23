Сумские пауэрлифтеры стали лучшими в Украине 18-26 сентября в Харькове проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп.

Среди юношей сумская команда заняла первое общее командное место. Чемпионом стал глуховчанин Юрий Пусь в весовой категории до 120 кг с результатом 525 кг (приседание 200 кг + жим лежа 120 кг + тяга 205 кг). Бронзовыми призерками стали сумчанки Наталья Иванова (57 кг) с результатом 262,5 кг (97,5 + 45 + 120) и Антон Слабко (74 кг) с результатом 510 кг (182,5 + 115 + 212,5).