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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:05226

Сумские пауэрлифтеры стали лучшими в Украине

18-26 сентября в Харькове проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп.

Среди юношей сумская команда заняла первое общее командное место.

Чемпионом стал глуховчанин Юрий Пусь в весовой категории до 120 кг с результатом 525 кг (приседание 200 кг + жим лежа 120 кг + тяга 205 кг).

Бронзовыми призерками стали сумчанки Наталья Иванова (57 кг) с результатом 262,5 кг (97,5 + 45 + 120) и Антон Слабко (74 кг) с результатом 510 кг (182,5 + 115 + 212,5).

Спорт Пауэрлифтинг

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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