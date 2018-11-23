Сумские пауэрлифтеры стали лучшими в Украине

Среди юношей сумская команда заняла первое общее командное место.
Чемпионом стал глуховчанин Юрий Пусь в весовой категории до 120 кг с результатом 525 кг (приседание 200 кг + жим лежа 120 кг + тяга 205 кг).
Бронзовыми призерками стали сумчанки Наталья Иванова (57 кг) с результатом 262,5 кг (97,5 + 45 + 120) и Антон Слабко (74 кг) с результатом 510 кг (182,5 + 115 + 212,5).
3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу....
Глуховчане Игорь Иванченко и Андрей Степанов приняли участие в чемпионате Украины по пауэрлифтингу, который состоялся во Львове....
Сегодня, 15 декабря, в Коломые завершились соревнования за кубок Украины по пауэрлифтингу....
В Киеве продолжается чемпионат мира по пауэрлифтингу GPA (IPO)....
Сегодня, 23 ноября, в Киеве стартовал чемпионат мира по пауэрлифтингу GPA (IPO)....