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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы стали чемпионами мира

21 сентября в Киеве состоялся турнир WWFC 15 по смешанным единоборствам.

Кирилл Горобец и Сергей Гузев с тренером Сергеем Чередниченко

Главным событием стал бой чемпиона среднего веса (84 кг), сумчанина Сергея Гузева против поляка Гжегожа Шивы. Победу раздельным решением судей получил Гузев.

Еще один сумчанин Кирилл Горобец победил удушающим приемом в 3-м раунде Рината Саякбаева (Кыргызстан) в бою за пояс временного чемпиона WWFC до 70 кг.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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