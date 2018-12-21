Сумские бойцы стали чемпионами мира

Кирилл Горобец и Сергей Гузев с тренером Сергеем Чередниченко
Главным событием стал бой чемпиона среднего веса (84 кг), сумчанина Сергея Гузева против поляка Гжегожа Шивы. Победу раздельным решением судей получил Гузев.
Еще один сумчанин Кирилл Горобец победил удушающим приемом в 3-м раунде Рината Саякбаева (Кыргызстан) в бою за пояс временного чемпиона WWFC до 70 кг.
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