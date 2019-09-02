Сумчанин выиграл Днепровский марафон

Уроженец Сум Артем Казбан, который выступает за клуб «Start Dnipro», был на финише первым среди 271 добежавшего до финиша. Его время – 2:17:43.
Сегодня, 21 сентября прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....
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2-3 сентября Болгария принимала чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF)....
В субботу, 7 сентября, в пгт Краснополье состоится 20-й традиционный чемпионат Сумской области, посвященный памяти М. М. Литвиненко....
1 сентября в Полтаве в рамках Poltava Nova Poshta Half Marathonпрошел чемпионат Украины в беге на 21 км....