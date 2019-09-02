Сумчанин выиграл Днепровский марафон 22 сентября в Днепре прошел традиционный 4th ATB Dnipro Marathon.

Уроженец Сум Артем Казбан, который выступает за клуб «Start Dnipro», был на финише первым среди 271 добежавшего до финиша. Его время – 2:17:43.