Сумчанки и шосткинцы с призами международного хоккейного турнира 20-22 сентября в Коростене проходил IX международный турнир по хоккею на трави памяти Андрея Литвинюка среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

В соревнованиях принимали участие четыре команды девушек и шесть – юношей из Коростеня, Полтавы, Шостки, Сум, Черновцов, Беларуси и Польши.

Среди девушек команда СДЮШОР «Динамо» под руководством тренера Инны Нюкиной с серебряными наградами, у юношей команда КДЮСШ «Барса» из Шостки стала лучшей.