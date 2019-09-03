Сумчанки и шосткинцы с призами международного хоккейного турнира

В соревнованиях принимали участие четыре команды девушек и шесть – юношей из Коростеня, Полтавы, Шостки, Сум, Черновцов, Беларуси и Польши.
Среди девушек команда СДЮШОР «Динамо» под руководством тренера Инны Нюкиной с серебряными наградами, у юношей команда КДЮСШ «Барса» из Шостки стала лучшей.
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