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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03285

Чиновники не могут заставить владельцев отремонтировать фасады в центре Сум

Сегодня, 23 сентября, на аппаратном совещании в мэрии в очередной раз обсуждали состояние фасадов на ул. Соборная.

- Ремонта на ул. Соборная требуют фасады нескольких зданий № 25, 32, 34, 36, 42 44, 46 и 48, - сообщил и.о. директора департамента Виктор Павленко. - В этих домах большую часть занимают юридические лица. Город нашел собственников зданий. С ними провели беседу по поводу приведения фасадов в надлежащий вид. Но эти предприниматели не дают ответа, когда именно будет проведен ремонт, и ссылаются на недостаток средств. Некоторые занимаются фасадами. Просто все это происходит не в том количестве и не с той скоростью, как хотелось бы городу. Потому будем продолжать работу в этом направлении.

- То есть все наши усилия безрезультатны? У одних нет желания что-то делать, у других - средств. А мы сколько еще будем ждать результата? Вряд ли, конечно, кто-то осенью и зимой будет ремонтировать фасады. Но это не может продолжаться вечно. В других городах владельцы зданий делают все – и замощение, и фасады, и фундаменты, и подходы, и пандусы. А у нас как Бермудский треугольник – у каждого свое мнение и интерес, а интересы города никто не учитывает… Позабирали помещения в центре Сум, а теперь мы должны еще идти к ним и кланяться, чтобы они сделали сами себе фасады, - сделал неутешительный вывод заммэра Сум Степан Пак.

Кстати, городу также не удается что-либо отремонтировать за бюджетные средства. Например, в нынешнем году были выделены средства на ремонт и реставрацию фасада на Соборной, 32. Но из-за отсутствия необходимого количества участников последние тендер на данные работы в августе так и не состоялся.

Общество Фасады Соборной

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