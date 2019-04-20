Гиревик с Сумщины с медалями чемпионат Украины

Тростянецкий гиревик Андрей Горовой завоевал 3 медали: 1 место в двоеборье среди юниоров, 2 место в толчке по длинному циклу, 2 место в двоеборье среди взрослых спортсменов.
Несмотря на юниорский возраст, Андрей, является опытным спортсменом, мастером спорта, членом национальной сборной. Тренирует Андрея Виталий Черкашин.
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