Гиревик с Сумщины стал обладателем онлайн Кубка мира по гиревому спорту (видео)

Спортсмены показывали свои попытки дома, снимая их на камеру, а затем посылали организаторам.
Житель Великой Писаревки Сергей Синянский в своей возрастной группе и весовой категории завоевал I место. Он показал результат 228 толчков гири, второе место у россиянина Ивана Попова – 223.
29 февраля - 1 марта состоится открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп....
Тростянецкий гиревик Андрей Горовой - победитель Всеукраинских соревнований «Гвардейский рывок»....
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22 июня в г.Тростянец состоялся открытый чемпионат области по гиревому полумарафону....