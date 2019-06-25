Гиревик с Сумщины стал обладателем онлайн Кубка мира по гиревому спорту (видео) В мае по всему миру проходил онлайн кубок мира по гиревому спорту.

Спортсмены показывали свои попытки дома, снимая их на камеру, а затем посылали организаторам. Житель Великой Писаревки Сергей Синянский в своей возрастной группе и весовой категории завоевал I место. Он показал результат 228 толчков гири, второе место у россиянина Ивана Попова – 223.