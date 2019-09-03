«Виктория» снова в лидерах Вице-чемпион Сумщины и Украины сравнялся по очкам с лидерами аматорского турнира.

21-22 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки дома принимала МФК «Первомайск» с Николаевщины. «Победители» выиграли со счетом 3:1 (голы за наших забивали Чередниченко, Борисенко плюс автогол).

«Тростянец-2» также дома принимал «Рубикон-Вишневое» из столицы и проиграл 2:4 (голы престижа при счет 0:4 забили Хомич и Слипухин с пенальти).

После восьми туров «Виктория» делит первое-третье места с корюковским «Авангардом» с Черниговщины и «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. У трех команд по 17 очков. Тростянчане с 7 очками на 10-ом месте (из 12 команд).