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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00243

«Виктория» снова в лидерах

Вице-чемпион Сумщины и Украины сравнялся по очкам с лидерами аматорского турнира.

21-22 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки дома принимала МФК «Первомайск» с Николаевщины. «Победители» выиграли со счетом 3:1 (голы за наших забивали Чередниченко, Борисенко плюс автогол).

«Тростянец-2» также дома принимал «Рубикон-Вишневое» из столицы и проиграл 2:4 (голы престижа при счет 0:4 забили Хомич и Слипухин с пенальти).

После восьми туров «Виктория» делит первое-третье места с корюковским «Авангардом» с Черниговщины и «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. У трех команд по 17 очков. Тростянчане с 7 очками на 10-ом месте (из 12 команд).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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