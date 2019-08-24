В деле об убийстве сумского таксиста вызывают свидетеля Кроме того, продлен срок содержания под стражей обвиняемому.

23 сентября в связи с необходимостью вызвать свидетеля, отложено рассмотрение дела в отношении мужчины, которого обвиняют в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины), незаконной переработке огнестрельного оружия (ч.1 ст. 263-1 УК Украина), умышленном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

События произошли 28 мая 2018 года, около 22 ч., по улице Петропавловской в городе Сумы. Мужчину обвиняют в том, что во время возникшего конфликта он нанес телесные повреждения топором водителю одной из служб такси.

Сегодня решением суда продлен обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 21 ноября 2019 года включительно.

Следующее судебное заседание состоится 13 ноября 2019 в 9.00, сообщает Заречный райсуд Сум.