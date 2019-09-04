В центре Сум на переходе сбили женщину

Около 14 30 в полицию поступило сообщение о ДТП на Покровской площади на пешеходном переходе возле универмага «Киев», пишет СТС.
«Водитель автомобиля допустил наезд на женщину, которую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас на месте происшествия работают следователи и патрульная полиция», - рассказала Олег Сологуб, пресс-офицер УПП в Сумской области.
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