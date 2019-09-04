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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:431060

В центре Сум на переходе сбили женщину

Сегодня, 23 сентября, в Сумах снова сбили человека на пешеходном переходе.

Около 14 30 в полицию поступило сообщение о ДТП на Покровской площади на пешеходном переходе возле универмага «Киев», пишет СТС.

«Водитель автомобиля допустил наезд на женщину, которую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас на месте происшествия работают следователи и патрульная полиция», - рассказала Олег Сологуб, пресс-офицер УПП в Сумской области.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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