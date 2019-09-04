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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1560

На Сумщине полицейский спас соседку-пенсионерку от телефонных мошенников

Телефонные аферисты, которые пытались выманить у 83-летней женщины 80 тысяч гривен даже не подозревали, что у ее соседа такой острый слух.

Когда телефонный мошенник пришел к женщине домой за деньгами, якобы чтобы спасти от тюрьмы ее внучку – коп через забор услышал подозрительный разговор и решил сразу действовать. Скрутил преступника и вызвал подмогу. Оказывается, 33-летний задержанный приехал из соседней области и по подобной схеме уже обманул трех пенсионеров, говорится в сюжете ТСН. Преступнику грозит до 5 лет заключения, а женщина теперь называет своего соседа ангелом-хранителем.

«Надо 80 тысяч, ну ты хоть 40, если у тебя нет, то пойди к соседям одолжи у кого-нибудь. Ой боже, слышу, как будто и не голос Елены, думаю это точно афера. Оно в голове крутится, но и то пересиливает», - говорит пенсионерка Галина Константинова.

«Начал прислушиваться и слышу разговор, что ее внучка попала в ДТП и требуют у нее деньги, все которые у нее есть деньги. Подозреваемый ничего не отвечал, только говорил, что Дядь Саш, отпусти. Я говорю я не дядь Саша и отпускать тебя никто не будет. Дождались сотрудников, приехали и задержали», - рассказал младший инспектор группы реагирования полиции охраны в Сумской области Игорь Стариченко.

Право Мошенничество

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