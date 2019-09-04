Копы остановили сумчанина с полной сумкой маковой соломки

Инспекторы получили сообщение о мужчине, который подозрительно ходит у дачных кооперативов в районе микрорайона Тепличный. Во время отработки вызова патрульные обнаружили мужчину, который действительно довольно странно себя вел. Проверив гражданина по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Во время общения стражи порядка поняли, что 43-летний гражданин что-то очень старательно пытается скрыть в сумке.
Проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у мужчины немалое количество вещества растительного происхождения, похожего на маковую соломку.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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