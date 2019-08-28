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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45183

В Сумах нет денег на безопасный городской парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».

«Прошу рассмотреть петицию по обустройству городского парка освещением и камерами видеонаблюдения для безопасного пребывания на территории парка в вечернее и ночное время», - писал автор петиции Рудык Иван Романович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что департаментом инфраструктуры города предоставлено поручение в КП «Горсвет» осуществить расчеты стоимости восстановления освещения на территории парка им. И.Н. Кожедуба. После обработки полученных данных, департаментом инфраструктуры будет подготовлено и направлено предложение профильной депутатской комиссии о внесении этого объекта в титульный список на 2020 год по текущему ремонту объектов благоустройства.

По состоянию на сентябрь 2019 ведутся работы по:

- капитальному ремонту электрических сетей уличного освещения на территории городского пляжа в парке им. И.Н. Кожедуба;

- ремонту электрических сетей уличного освещения от пешеходного моста по ул. Прокофьева к выходу из парка им. И.М. Кожедуба (по дамбе).

По информации коммунального предприятия «Инфосервис», для обеспечения обустройства городского парка камерами видеонаблюдения для безопасного пребывания на территории парка в вечернее и ночное время жителей и гостей города, необходимо приобрести и установить 286 камер общей стоимостью 2 853 708,00 грн.

По состоянию на сентябрь 2019 года остатки свободных средств на выполнение данных работ отсутствуют.

При наличии экономии средств после проведения работ по ремонту объектов коммунального хозяйства и благоустройства, предусмотренных планом финансирования на текущий год или в случае выделения дополнительных средств департаментом будет учтено Ваше предложение.

В случае недостаточного финансирования в текущем году при формировании проекта городского бюджета на 2020 год и прогноза городского бюджета на 2021-2022 годы департаментом инфраструктуры города будет подготовлено и направлено предложение профильной депутатской комиссии о внесении Вашего предложения в титульный список на 2020 год.

Общество Городской парк имени кожедуба Камеры наблюдения Петиция Уличное освещение

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