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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02362

Ночью в Сумах тепловоз наехал на пьяного

24 сентября в 00:34 тепловоз, двигаясь по маршруту Харьков-Киев, на 53-м км наехал на мужчину, который лежал рядом с правым рельсом.

35-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы черепа, травмы лба и темени. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Несчастный случай Попал под поезд

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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