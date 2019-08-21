Ночью в Сумах тепловоз наехал на пьяного

35-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы черепа, травмы лба и темени. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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