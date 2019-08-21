Ночью в Сумах тепловоз наехал на пьяного 24 сентября в 00:34 тепловоз, двигаясь по маршруту Харьков-Киев, на 53-м км наехал на мужчину, который лежал рядом с правым рельсом.

35-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы черепа, травмы лба и темени. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.