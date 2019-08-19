В суд по изнасилованию сумчанки снова не явился свидетель Рассмотрение дела по несовершеннолетнему сумчанину, обвиняемому в изнасиловании, снова отложили.

Сегодня, 25 сентября, в Заречном райсуде Сум должно было состояться заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего сумчанина в изнасиловании женщины. Однако его снова отложили из-за неявки свидетеля. Следующее заседание назначили на 10 октября, пишет sumy.today.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. 23-летняя девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе.