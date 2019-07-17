В деле по факту ДТП с патрульными, в котором пострадали 8 человек, вызывают свидетелей

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).
Следующее судебное заседание состоится в 9 час. 30 мин. 9 октября 2019.
Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.
Сегодня, 17 сентября в Заречном райсуде г. Сумы состоялось очередное заседание по делу в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП...
Сегодня, 13 августа, около 7:30 на перекрестке улиц Белопольское шоссе и 8 Марта произошло ДТП с участием служебного автомобиля Mitsubishi...
Взыскать более 1,2 млн грн морального и материального ущерба просят с патрульной полиции....
Сегодня, 8 августа, в Заречном районном суде начали слушать по существу дело о ДТП, которое произошло в августе 2018 года...
Сегодня, 17 июля, в 12.20 на ул. Харьковской произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции....