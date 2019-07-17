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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28244

В деле по факту ДТП с патрульными, в котором пострадали 8 человек, вызывают свидетелей

Сегодня, 25 сентября, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение дела в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

Следующее судебное заседание состоится в 9 час. 30 мин. 9 октября 2019.

Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Право ДТП с патрульными

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