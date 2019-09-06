На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности

Площадь, охваченная огнем, составляет более 4 га.
В частности, вблизи с. Винтовое Бурынского района, огонь охватил сухую растительность на площади до 3 га. Для того, чтобы прибыть на место происшествия из районного центра, отделению дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части, пришлось преодолеть расстояние в 26 км. Использовав на тушение 8 т воды, в 17:33 пожар был локализован, в 18:30 - ликвидирован.
Причиной данных возгораний является неосторожное обращение с огнем. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в обращении с огнем и не провоцировать пожаров в природных экосистемах.
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