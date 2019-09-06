Сумские футболисты вышли в 1/8 финала кубка Украины

Липоводолинский «Альянс» принимал на стадионе «Юбилейный» перволиговые «Балканы» из Зори Одесской области. Игра завершилась минимальной победой нашей команды благодаря голу Владислава Шарая – 1:0,
Команда Юрия Ярошенко прошла три кубковых раунда благодаря домашним победам. В 1/8 финала может попасться команда Премьер-лиги.
Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и «Балканы» из Зари Одесской области....
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