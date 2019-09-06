Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:15248

Сумские футболисты вышли в 1/8 финала кубка Украины

Сегодня, 25 сентября, в Сумах прошел матч 3-го раунда кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» принимал на стадионе «Юбилейный» перволиговые «Балканы» из Зори Одесской области. Игра завершилась минимальной победой нашей команды благодаря голу Владислава Шарая – 1:0,

Команда Юрия Ярошенко прошла три кубковых раунда благодаря домашним победам. В 1/8 финала может попасться команда Премьер-лиги.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол

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Сегодня в Сумах играют на кубок Украины
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Сегодня в Сумах играют на кубок Украины

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и «Балканы» из Зари Одесской области....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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