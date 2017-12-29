У Сумах пройде аукціон на підтримку галереї «Наша на Псільській» Відомі українські та польські митці надали свої роботи для галереї «Наша на Псільській».

Сім років художня галерея «Наша на Псільській», що розташована у нижній частині католицького храму в Сумах знайомила відвідувачів із мистецтвом. Храм був побудований у 1901-1911 роках на кошти громади та пожертви благодійників. З 2012 року в галереї було проведено близько 50 виставок з живопису, скульптури, фотографії, культурно-історичного напрямку. Влітку у дворику біля храму відбуваються концерти класичної та сучасної музики, літературні вечори, майстер-класи, творчі зустрічі, а взимку - фестиваль крижаних скульптур.

Нині галерея працює в обмеженому режимі й може припинити своє існування. Зсув ґрунту по периметру будівлі храму, просідання фундаменту, проникнення вологі у приміщення підвального поверху, де розміщена галерея, не дозволяє експонувати твори мистецтва. Без проведення ремонтних робіт галерея може зникнути, як зникають численні культурні ініціативи в місті…

Для збору коштів куратори галереї започаткували проект «Галерея потребує підтримки». Підтримати галерею зголосилися найкращі сучасні художники. У рамках проекту проходить «тихий» аукціон робіт українських та польських митців. Збори від продажу будуть спрямовані на ремонт галереї.

Свої роботи на благодійний аукціон надали: Ахра Аджинжал, Олексій Аполонов, Ерік Айрапетян, Єгор Анцигін, Марина Афанасьєва, Марта Базак, Петро Бевза, Олексій Белюсенко, Матвій Вайсберг, Артур Гармидер, Ганна Гідора, Борис Єгіазарян, Олександр Заступ, Ромуальд Колодзей, Мар’ян Лунів, Олексій Малих, Римма Миленкова, Наталя Мудрук, Андрій Никіфоров, Тимофій Осипов, Валерій Пирогов, Олена Придувалова, Олег Прокопчук, Макс Скшишковскі, Оксана Стратийчук, Вікторія Телетьєн, Ігор Швачунов, Владислав Шерешевський, Валерій Шкарупа, Олександр Чередниченко, Борис Фірцак, Олександр Янович.

Умови тихого аукціону

На тихий аукціон виставлені 40 лотів – живопис, графіка, художня фотографія, скульптура. З роботами та стартовими цінами можна ознайомитись у галереї «Наша на Псільській» (м. Суми, вул. Псільська, 1), у галереї «bureauArt» (м. Суми, вул. Воскресенська, 6а), у соцмережах (FB https://www.facebook.com/events/602922010113853/ та інстаграмі).

Для участі в тихому аукціоні необхідно зареєструватись у гул-формі https://docs.google.com/forms/d/1zr81agaBjOJfqoHHzaNvgeB_uewwZzkhyzqMXZzLDUw/edit, або за тел. +38050 400 8702, +38097 329 5397. Після реєстрації вам будуть доведені правила участі в аукціоні у зручний для вас спосіб.

Відкриття тихого аукціону:

4 жовтня о 17:00 в галереї «Наша на Псільській» та о 18:00 в галереї «bureauArt».

Ставки на тихому аукціоні можна робити з 4 по 17 жовтня згідно правил.

Роботи, що непродані на тихому аукціоні, будуть виставлені на звичайний аукціон 18 жовтня о 17:00 в галереї «bureauArt».